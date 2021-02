La Juventus non fornisce una grande prestazione nel primo tempo contro il Crotone: un bianconero finisce sotto accusa

La Juventus fatica più del dovuto contro il Crotone nel monday night della 23esima giornata di Serie A. I bianconeri di Pirlo non trovano lo spunto vincente e molti di loro forniscono prestazioni ben al di sotto la sufficienza, nonostante il vantaggio firmato Ronaldo. Non convince la squadra in toto, così come alcune scelte di Pirlo, ma c’è un bianconero in particolare che si ‘prende la scena’ e catalizza le critiche dei tifosi juventino. E’ Ramsey definito “imbarazzante”, c’è chi chiede anche l’ingresso di Bernardeschi. Anche per Pirlo non mancano le critiche e c’è chi invita Agnelli a chiamare Spalletti.

Ecco alcuni tweet:

Lo sto dicendo.

Lo sto per dire.

Lo dico.

Meglio mettere Bernardeschi che Ramsey.

L’ho detto.#JuveCrotone — ⚪️9iada⚫️ (@GiAdUzZoLa90) February 22, 2021

#Rasmey vi giuro mi fa venire il latte alle ginocchia. ‘Rambo’ soprannome meno azzeccato della storia#JuveCrotone — Potere Bianconero (@poterebn) February 22, 2021

Al netto di tutto infortuni, stiamo facendo fatica con l’ultima in classifica. Spiace ma Pirlo dovrebbe andare a fare gavetta da un’altra parte #JuveCrotone — Gianluigi Filippetti (@GianluigiFilip2) February 22, 2021