Juventus-Crotone, ammonito Danilo | Salta il Verona

La Juventus dovrà fare a meno di un altro difensore per la partita col Verona: ammonito Danilo che era diffidato

La Juventus è in campo all’Allianz Stadium per la partita con il Crotone. La squadra di Andrea Pirlo si trova in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo. Iniziata la ripresa, però, subito un brutta notizia per l’allenatore bianconero. Ammonito Danilo, che salterà la partita col Verona allo stadio Bentegodi vista la diffida.

Il terzino brasiliano si aggiunge agli altri indisponibili di Andrea Pirlo. Come per esempio Juan Cuadrado sempre sull’out di destra. L’ammonizione del terzino brasiliano fa aumentare l’emergenza di Pirlo in difesa, già orfana di Bonucci e Chiellini nella zona centrale.