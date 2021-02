FIGC, UFFICIALE | Rieletto presidente Gravina: sconfitto Sibilia

Terminata l’assemblea elettiva della FIGC: Gavina ha battuto il suo vice Sibilia ed inizierà il secondo mandato come presidente

Ora è ufficiale: sarà di nuovo Gabriele Gravina il presidente della FIGC. Nell’assemblea elettiva che si è tenuta oggi ha battuto il suo vice Cosimo Sibilia, ottenendo il 73,45% delle preferenze con 369,84 voti. 132,17 voti per Sibilia, che con il 26,25% non riesce ad essere eletto presidente. Gravina ha parlato dopo la rielezione: “Grazie per la fiducia, il nostro mondo sta vivendo un momento di grande stravolgimento. Un’emergenza planetaria che ha chiuso gli stadi e arrestato la gioia dei nostri giovani”. Inoltre, riguardo al suo programma futuro ha ribadito: “Ora può cominciare il secondo tempo, non potevamo e non dovevamo fermarci. Nella nostra partita il settore giovanile e le infrastrutture giocano un ruolo di primo piano”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La vittoria larga, a livello di voti, consegna a Gravina un secondo mandato con piena e rinnovata fiducia. Il presidente della FIGC, in carica ormai dal 2018, continuerà con il lavoro svolto fino ad oggi e attuerà una politica all’insegna della continuità e della tutela del movimento calcistico italiano.