DIRETTA Serie A, Juventus-Crotone | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Stroppa in tempo reale

La Juventus ospita il Crotone nel monday night che chiude la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Da una parte i bianconeri di Pirlo sono costretti a vincere per riprendersi il terzo posto ed evitare la fuga dell’Inter. Dall’altra i rossoblu di Stroppa sognano il colpaccio per abbandonare l’ultimo posto in classifica ed evitare una prematura retrocessione. All’andata finì 1-1. Calciomercato.it vi offre il posticipo dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Vulic, Reca; Messias, Ounas; Di Carmine

CLASSIFICA: Inter punti 53, Milan 49, Roma 44, Atalanta 43, Lazio 43, Juventus** 42, Napoli* 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Fiorentina 25, Udinese 25, Benevento 25, Bologna 25, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone* 12.

*Una partita in meno

** Due partite in meno