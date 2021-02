Calciomercato Juventus, svolta Dybala

Potrebbe esserci una svolta nella trattativa per il rinnovo di Dybala con la Juventus: da Torino arrivano segnali positivi

La Juventus è impegnata, oltre che sul campo da gioco dove è alla ricerca di una svolta dopo i due KO consecutivi, anche sulla programmazione del prossimo mercato. Uno dei temi più caldi a Torino, in questo senso, è rappresentato dal rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022 ed i bianconeri vorrebbero evitare di arrivare in estate con una sola annualità presente sul contratto della ‘Joya’. Proprio riguardo al rinnovo dell’ex Palermo potrebbe essere arrivata una svolta decisiva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | “C’è un principio di accordo”

Il giornalista di mercato Luca Momblano, sui canali social di ‘Juventibus’, ha rivelato: “La Juventus e Dybala hanno raggiunto una sorta di accordo e il percorso per il rinnovo è ripidissima discesa”. Una notizia importante per il futuro dei bianconeri, che blinderebbero il proprio numero ’10’ per ogni eventualità: sia in caso di possibile cessione che nel caso in cui si decida di puntare fortemente su Dybala, avere un contratto a lungo termine rappresenta una risorsa importante per Paratici. Riguardo ai numeri del contratto, Momblano ha dichiarato: “Potrebbe essere intorno ai 9 milioni a stagione, che con i bonus porterebbe ai 10 milioni”. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, Morata è alle prese con un virus e non è al meglio. Ritrovare il miglior Dybala, mentalmente e fisicamente, può essere anche determinante per il destino della stagione in corso.