Il Psg ha messo nel mirino Kane. L’attaccante inglese sotto la Torre Eiffel in caso di addio di Neymar o Mbappe. La Juve osserva

Il Psg vuole fare di tutto per riuscire a blindare Kylian Mbappe. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, che non è stato ancora rinnovato. La paura di esser costretti a cederlo in estate, per non perderlo a zero fra un anno e mezzo, è tanta. Il club transalpino, però, non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Se la trattativa per il prolungamento dovesse naufragare del tutto, sarebbe già pronto il sostituto. In Inghilterra ne sono certi: il primo nome in cima alla lista della spesa del Psg – come riporta il ‘Mirror’ – è quello di Harry Kane.

Pochettino ovviamente sarebbe entusiasta di riabbracciare l’attaccante che ha allenato al Tottenham. Il prezzo è elevato, ben 173 milioni di euro, ma si pensa che gli Spurs, lo abbiano fissato, soprattutto per scoraggiare i club di Premier League. Quindi l’affare potrebbe andare in porto a cifre più basse, ma comunque alte e superiori ai 100 milioni.

Non è solo Mbappe a preoccupare il Psg. In Spagna, infatti, non si placano le voci che vorrebbero Neymar di ritorno nella Liga. Oggi As ha fatto i conti al Real Madrid per il possibile affare Mbappe-Haaland: i due attaccanti sono il sogno proibito dei blancos, che per garantire loro contratti di sei anni, dovrebbero sborsare una cifra vicina al miliardo di euro, per la precisione 852 milioni di euro. Difficile che il club spagnolo riesca nell’impresa di acquistare entrambi ma il Psg, per Mbappe, dovrà comunque guardarsi dalla concorrenza dei club di Premier League. Manchester City, United e Chelsea, in questi anni hanno dato prova di essere capaci di investire cifre importanti per rafforzare le proprie squadra.

Calciomercato Juventus, da Kane a Kean: i bianconeri osservano

Interessata alla situazione è anche la Juventus. I movimenti in avanti del Psg potrebbero, infatti, intrecciarsi con quelli dei bianconeri. Il nome di Kane viene da tempo accostato al club del presidente Agnelli, che con gli acquisti di de Ligt e Cristiano Ronaldo, ha dimostrato in passato di essere pronto a colpi del genere.

La Juventus guarda, però, soprattutto, al futuro di Kean. Il calciatore italiano sta facendo più che bene con il Psg ma il cartellino è di proprietà dell’Everton. Senza un accordo per il riscatto, i bianconeri potrebbero tornare all’assalto dell’attaccante, anche se dall’Inghilterra fanno sapere che ora i ‘Toffees’ lo valuterebbero addirittura 80 milioni di euro. In casa bianconera resta, infatti, tutto da scrivere il futuro di Alvaro Morata, che potrebbe non essere riscatto, portando la Juve su un nuovo centravanti.