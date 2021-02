Notizia clamorosa proveniente dalla Spagna: Inter e Real Madrid potrebbero chiudere un’altra operazione nel prossimo calciomercato estivo

Dopo un anno complicato ed essere stato vicino alla cessione nella scorsa sessione di calciomercato, Skriniar si è ripreso una maglia da titolare. Ora lo slovacco è di nuovo un pilastro dell’Inter, che ieri con la vittoria del derby ha allungato a +4 proprio sul Milan in vetta alla classifica. Le nuove grandi prestazioni del classe ’95 non sono passate inosservate, specie in Spagna.

Stando alle indiscrezioni di ‘Don Balon’, il Real Madrid è tornato a farsi vivo per l’ex Sampdoria. Oltre ad Alaba, le ‘Merengues’ hanno intenzione di aggiungere un altro difensore di spessore, considerato il possibile addio a zero di Sergio Ramos. In ottimi rapporti con l’Inter, vedi l’ok a rinviare il pagamento della prima rata di Hakimi, il Madrid è del tutto propenso ad affondare per Skriniar. Il prezzo dell’operazione, sottolinea il portale ispanico, dovrebbe addirittura toccare gli 80 milioni di euro, una cifra che permetterebbe ai nerazzurri di registrare a bilancio una plusvalenza clamorosa.