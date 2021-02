Calciomercato Fiorentina, i viola cullano per la prossima stagione il ritorno di uno storico ex: affare a parametro zero

Dopo un periodo negativo, con un punto nelle ultime tre gare, la Fiorentina ha trovato respiro con il netto successo per 3-0 contro lo Spezia. Una vittoria fondamentale per la classifica, con i viola che hanno allungato a +10 sulla zona retrocessione. Un margine non definitivo ma di certo abbastanza significativo, che permette di guardare con una certa fiducia al futuro prossimo. Le premesse per questa stagione, di certo, erano diverse per il club toscano, che ora punta a chiudere in tranquillità l’annata e a progettare il futuro. Un futuro che potrebbe passare anche dal ritorno in un grande ex.

Calciomercato Fiorentina, accordo in vista per il ritorno di Jovetic

Potrebbe infatti esserci il ritorno di Stevan Jovetic. Il montenegrino ha giocato in Toscana per cinque anni tra il 2008 e il 2013, regalando grandi soddisfazioni alla platea viola. Il prosieguo della sua carriera è stato quindi in chiaroscuro e da tempo ormai il giocatore non è più felice al Monaco. Si era parlato già di un suo possibile ritorno a gennaio, ora la trattativa per giugno è prossima a decollare. Il suo contratto con il club del Principato andrà a scadenza, dunque si tratterà di un acquisto a parametro zero. Secondo il portale iberico ‘Todofichajes’, ci sarebbe già una bozza di accordo tra Jovetic e la Fiorentina per un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Non si conoscono i dettagli dell’ingaggio proposto, ma Commisso è pronto a mettere sul piatto una cifra che soddisfi il fantasista, che al momento guadagna circa 3,4 milioni a stagione.