Ronaldo o Vieri: A Chi Somiglia Di Più HAALAND

#Calciomercato #Inter #Haaland



Calciomercato: Ecco Chi Non Ha Creduto In Un Giovane Haaland!



Nella nostra diretta di calciomercato, è intervenuto Fabrizio Biasin per parlare di Inter. Gli abbiamo posto una domanda scottante: il nuovo fenomeno del calcio mondiale, la macchina da gol Erling Haaland, è paragonabile al Fenomeno brasiliano Ronaldo quando giocava nell'Inter? Ecco la risposta di Fabrizio! Tutte le news di calciomercato Inter insieme a noi!



🔔 Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‼️ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4