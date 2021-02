Nono trionfo agli Australian Open per Novak Djokovic: in finale a Melbourne il serbo a sconfitto Medvedev in tre set

Novak Djokovic sempre più nella storia. Il tennista serbo ha conquistato il suo nono Australian Open, siglando un record assoluto. Djokovic ha superato in finale in tre set il russo Daniil Medvedev, 7-5, 6-2, 6-2. Per il numero 1 al mondo, si tratta della 18esima vittoria in un torneo del Grande Slam, mentre per il russo è la seconda sconfitta in finale in un torneo dello Slam dopo lo Us Open perso nel 2019 contro Rafael Nadal: rimandato dunque la prima vittoria in una delle quattro maggiori competizioni tennistiche per il 25enne. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!