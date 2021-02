Parma-Udinese, problema nel riscaldamento: subito ko

Problema muscolare per Samir durante il riscaldamento nel pre-gara di Parma-Udinese: al posto del brasiliano schierato Bonifazi

Subito brutte notizie per Luca Gotti nell’anticipo delle 12.30 della 23esima giornata di Serie A. Ospite del Parma al Tardini, l’Udinese ha dovuto subito fare i conti con un infortunio. Il tecnico bianconero infatti aveva previsto in difesa, nel suo classico schieramento a tre, l’inserimento di Samir sul settore centro-sinistro insieme a Nuytinck e al connazionale Becao. Nel riscaldamento pre-partita però, il numero 3 bianconero ha accusato un problema muscolare. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juve, il punto sull’infortunio di Arthur: poche speranze per il Porto

Il forfait del difensore brasiliano ha costretto Gotti dunque a rivedere i propri piani. Nessun cambio di modulo, ma obbligato l’inserimento di un sostituto. Al posto di Samir è stato schierato Kevin Bonifazi, che inizialmente sarebbe dovuto partire dalla panchina.