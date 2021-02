Milan-Inter, Lautaro: “Bello stare lì, soprattutto dopo due eliminazioni”

Lautaro Martinez, grande protagonista del derby vinto dall’Inter in ‘casa’ del Milan, ha commentato la partita

È raggiante Lautaro Martinez quando si presenta davanti alle telecamere per commentare la grande vittoria dell’Inter nel derby col Milan. L’argentino è assoluto protagonista con una doppietta, ma per lui i meriti sono da attribuire solo al gruppo: “Siamo uniti, una squadra che dà il massimo per portare l’Inter più in alto possibile e lo abbiamo dimostrato”.

L’unione dei nerazzurri sembra la ricetta principale: “Corriamo e lottiamo tutti insieme e si vede in campo – ha detto a ‘Dazn’ -. Abbiamo sofferto tanto quest’anno, due eliminazioni, niente Europa League, questo è l’unico obiettivo che rimane e lottiamo, siamo contenti di stare lì sopra tutti. Lukaku può migliorare tanto ancora, è giovane, lavora tanto, si mette a disposizione dei compagni fuori e dentro il campo, è una grande persona, siamo contenti di averlo con noi. E anche Handanovic è sempre pronto, quando abbiamo bisogno risponde sempre però anche noi dobbiamo entrare più concentrati”.