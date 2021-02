Milan-Inter, Handanovic 'attaccato'

Arrivano le parole di Samir Handanovic, protagonista di una chiacchierata col suo ex allenatore Guidolin dopo Milan-Inter

Siparietto dopo il derby vinto dall’Inter contro il Milan per 0-3. Protagonista è stato Samir Handanovic con una tripla parata all’inizio del secondo tempo. Ai microfoni di ‘DAZN‘ ha parlato proprio il portiere serbo, che si è reso protagonista di uno scambio di battute con Francesco Guidolin, suo ex allenatore ai tempi dell’Udinese. “Quando giocavi con me all’Udinese avevi due piedi come due ferri da stiro!“. Ha dichiarato Guidolin, facendo riferimento al miglioramento avvenuto nella qualità dei passaggi del portiere dell’Inter.

Subito pronta la risposta di Handanovic: “Ti sbagli mister, sei tu che non giocavi da dietro. I tempi sono cambiati, conosco il tuo gioco“. Il portiere ha così richiamato all’interrogativo sull’utilità o meno della costruzione dal basso. Guidolin e Handanovic hanno così sciolto ogni dubbio, in modo scherzoso: i tempi sono cambiati, e il numero uno di ogni squadra prova a migliorarsi anche lavorando con i piedi e non solo tra i pali.