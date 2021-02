Juventus-Crotone, Pirlo sul derby: “Meglio un pari”

Andrea Pirlo ha presentato la sfida di domani sera contro il Crotone nella conferenza stampa di vigilia rispondendo anche ad una domanda del nostro inviato

Alla vigilia di Juventus-Crotone ha preso la parola come di consueto Andrea Pirlo che ha presentato la gara di domani ripercorrendo anche le problematiche di una settimana complessa, tra il KO in Champions e i tanti infortuni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il tecnico juventino ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it che si è soffermato sul pensiero dell’allenatore in merito all’imminente derby tra Milan e Inter: “Finisco la conferenza e vado alla Continassa a vedere il derby. È una partita bella e importante per il campionato, siamo in lotta con loro per arrivare fino in fondo. Se esce un pareggio, meglio per noi”.