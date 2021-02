Andrea Pirlo presenta la sfida di domani sera contro il Crotone nella consueta conferenza stampa di vigilia

La Juventus sarà di scena domani sera per chiudere la 23/a giornata di Serie A contro il fanalino di coda Crotone. Una sfida da vincere per i bianconeri dopo due KO di fila sull’asse campionato-Champions League che hanno incrinato le certezze ritrovate a fatica nelle scorse settimane da Ronaldo e soci. In conferenza stampa come di consueto Andrea Pirlo: “Una sfida importante, per continuare il cammino per la lotta allo Scudetto. Il Crotone non sta passando un buon periodo ma gioca bene a calcio, anche se non raccoglie buoni risultati. Vogliono imporre il gioco. Bentancur sta meglio ed è recuperabile per domani. Capita di sbagliare, fa parte del gioco e bisogna continuare a prendersi le proprie responsabilità. Anche se si sbaglia un passaggio bisogna andare avanti. Buffon partirà dall’inizio mentre Dybala non è ancora disponibile”.

ASSENZA ARTHUR – “Arthur sicuramente manca perchè è l’unico con caratteristiche diverse rispetto agli altri nostri centrocampisti. Possiamo trovare altre soluzioni con Ramsey, Bentancur e Fagioli anche se con caratteristiche differenti. Possono farlo a loro modo in maniera diversa. Domani in base alla partita troveremo la soluzione migliore”.

PORTO – “Col presidente ci parliamo ogni partita e in Portogallo era anche con noi. Non è intervenuto perchè non c’era bisogno. Sapevamo di aver fatto una brutta partita. Mercoledì ho alzato la voce a fine primo tempo, poi ci sono stati 10 secondi di black-out che ci sono costati il secondo gol. La voce, però, si deve alzare quando la squadra non capisce di aver fatto male. Non è il caso di mercoledì”.

KULUSEVSKI – “Kulusevski era un po’ raffreddato ma sta meglio. Anche lui era deluso per mercoledì, e ha capito di non aver trovato la giusta posizione in campo. Ricordiamoci che però sta facendo una buona stagione, al primo anno qui”.

INFORTUNATI – “Arthur? Va valutata giorno dopo giorno. Bisogna sperare che con le cure che sta facendo adesso possa rientrare presto. McKennie è una roccia e convive col dolore perchè siamo contati. Morata sta migliorando, aveva un virus intestinale, speriamo sia a disposizione domani. I ragazzi dell’Under 23? Sono alternative molto utili e importanti, visti i tanti impegni”.

Infine sul derby di oggi: “Meglio un pari”.