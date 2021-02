DIRETTA Serie A, Parma-Udinese | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di D’Aversa e Gotti in tempo reale

Il Parma e l’Udinese si affrontano nel lunch match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Reduci da quattro sconfitte di fila, i gialloblu di D’Aversa sono chiamati a vincere per dare una svolta alla stagione e provare ad evitare la retrocessione. I bianconeri di Gotti, invece, vanno a caccia di altri tre punti dopo quelli dell’andata per avvicinarsi alla fatidica quota 40. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. All. Gotti

CLASSIFICA:

Inter 50 punti; Milan 49; Roma e Lazio* 43; Juventus** 42; Napoli** e Atalanta 40; Sassuolo* 35; Verona* 34; Sampdoria* 30; Genoa* 26; Bologna* e Fiorentina* 25; Udinese, Benevento e Spezia* 24; Torino* 20; Cagliari* 15; Parma 13; Crotone 12.

*una partita in più

** una partita in meno