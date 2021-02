Tutto pronto per Milan-Inter, terzo derby stagionale che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

L’ora della verità è arrivata. In campo alle ore 15, Milan e Inter si giocano il terzo derby stagionale in uno scontro molto importante nella lotta scudetto. Con una vittoria a testa (i rossoneri in campionato e i nerazzurri in Coppa Italia), le due squadre milanesi si giocano oggi la supremazia cittadina nella stagione 2020/21. C’è grande attesa soprattutto per il duello tra bomber, con Ibrahimovic e Lukaku che sono chiamati a lasciarsi alle spalle gli screzi di Coppa Italia. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le Formazioni Ufficiali derby Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Inter 50 punti; Milan 49; Roma e Lazio* 43; Juventus** 42; Napoli** e Atalanta 40; Sassuolo* 35; Verona* 34; Sampdoria* 30; Genoa* 26; Bologna*, Fiorentina*, Udinese* 25; Benevento e Spezia* 24; Torino* 20; Cagliari* 15; Parma* 14; Crotone 12.

*una partita in più

** una partita in meno