Benevento-Roma chiude il programma domenicale della quarta giornata di ritorno, Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale

Reduce dalla bella vittoria in casa del Braga nei sedicesimi di finale di Europa League, la Roma cerca la sua terza vittoria consecutiva in casa del Benevento. In piena emergenza difensiva viste le assenze di Cristante, Ibanez, Kumbulla e Smalling, Paulo Fonseca ha sciolto solo all’ultimo il ballottaggio Dzeko–Mayoral. I giallorossi capitolini devono rispondere alla vittoria della Lazio, ma dovranno vedersela con una squadra in cerca di una vittoria che manca ormai da sei turni (2-1 in casa del Cagliari). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Benevento-Roma

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Izaghi F.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Mancini, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: