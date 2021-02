Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Napoli, posticipo delle 18 della quarta giornata di ritorno di Serie A

Scontro diretto in ottica Champions League, Atalanta-Napoli mette di fronte due squadre che hanno vissuto momenti altalenanti in questa stagione. Nella gara di andata, la squadra allenata da Gattuso inflisse a Gasperini la prima batosta stagionale. Insigne e compagni sperano di concedere il bis, superando le tante difficoltà del momento: di risultati (la sconfitta contro il Granada ha fatto morto rumore) e di infermeria. I bergamaschi, dal canto loro, sono attesi dall’andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid e sperano di non essere distratti troppo dall’impegno europeo. Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All. Gattuso.

CLASSIFICA SERIE A: