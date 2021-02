Calciomercato Inter, Lukaku e Lautaro Martinez nel mirino di un top club europeo: allarme per la coppia d’attacco nerazzurra

Giorni decisivi per il futuro dell’Inter, in campo e fuori. Oggi è il gran giorno, quello del derby, con i nerazzurri chiamati a mantenere il primato in classifica conquistato nello scorso weekend di campionato e a vendicare la sconfitta dell’andata con il Milan, tentando la fuga in classifica. Fuori dal campo, resta d’attualità il futuro societario, con la trattativa per la possibile cessione della maggioranza del club dal gruppo Suning al fondo di investimento Bc Partners. Situazione economica della società non particolarmente rosea, con il rischio di dover veder partire almeno uno dei big della rosa. Da questo punto di vista, dalla Spagna scatta l’allarme: Antonio Conte trema per la sua coppia d’attacco.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Barcellona all’attacco per Lukaku e Lautaro

Secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’ infatti c’è un ritorno di fiamma da parte del Barcellona, sia per Lukaku che per Lautaro Martinez. Ronald Koeman, allenatore dei blaugrana, a diversi anni di distanza da quando allenò il belga con l’Everton è rimasto un suo grande estimatore e vorrebbe averlo nuovamente alle sue dipendenze. Contemporaneamente, il ds Ramon Planes non ha smesso di pensare a Lautaro, seguito a lungo lo scorso anno. Le difficoltà economiche del Barça sembravano aver allontanato definitivamente i catalani dal ‘Toro’, che oltretutto pare a un passo dal rinnovo di contratto con l’Inter. Ma il ribaltone societario in vista, con le elezioni presidenziali, potrebbero modificare in maniera decisiva lo scenario. Barcellona arrivato alla fine di un ciclo e che però vuole rilanciare in maniera importante per il futuro, mettendo nel mirino numerosi attaccanti per ripartire. Nel mirino anche i vari Depay, Aguero e Haaland. Obiettivi complicati ma decisamente ambiziosi, la sensazione è che gli spagnoli faranno di tutto per mettere le mani almeno su uno dei nomi presenti sulla lista, rivoluzionando di fatto il mercato della prossima estate. L’Inter è avvisata.