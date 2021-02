Atalanta-Napoli, attimi di tensione | Gasperini espulso

Attimi di tensione durante Atalanta-Napoli: problemi fisici per Politano, mentre l’arbitro Di Bello ha mostrato il rosso a Gasperini

Altro infortunio in casa Napoli. Nel corso del primo tempo del Gewiss Stadium, contro l’Atalanta, Matteo Politano ha subito un colpo al ginocchio sinistro. L’esterno offensivo si è accasciato al suolo e ha richiesto l’intervento dello staff medico, prontamente entrato in campo. Gattuso ha mandato subito a scaldarsi Lorenzo Insigne, rimasto fuori per problemi fisici. Piove sul bagnato dunque nel Napoli, già alle prese con altri infortuni, su tutti quello di Hirving Lozano, per distacco il migliore giocatore della stagione.

Proprio in occasione di questo stop, l’arbitro Di Bello ha mostrato il cartellino rosso a Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta ha continuato a protestare per il mancato rigore concesso per un presunto intervento di Mario Rui su Pessina. Il centrocampista era entrato nell’area di rigore di Meret ed era in procinto di calciare in porta. Secondo ‘Sky Sport’ Gasperini avrebbe urlato nei confronti dell’arbitro: “Un rigore grosso come una casa“.