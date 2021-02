Le condizioni di Victor Osimhen dopo lo spavento occorso nel finale di Atalanta-Napoli: l’attaccante nigeriano resterà in osservazione

Fra meno di un’ora il Napoli dovrebbe lasciare Bergamo, non ci sarà Victor Osimhen che resterà in osservazione in ospedale in compagnia del medico sociale Raffaele Canonico e di uno dei terapisti. La tac è negativa, il giocatore trascorrerà la notte a Bergamo solo per motivi precauzionali e per evitare problemi con un altro viaggio. Domani dovrebbe lasciare la Lombardia e rientrare a Napoli.

Lo si apprende anche dal comunicato che la società azzurra ha diramato poco fa: “Victor Osimhen, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-Napoli, si è sottoposto a esami con esito negativo. Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l’osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico”.