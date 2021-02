Attimi di panico al Gewiss Stadium: Victor Osimhen è stato portato via in ambulanza dopo aver battuto la testa

Momento complicato in casa Napoli. Nello specifico, ancor di più per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si è infortunato alla spalla qualche mese fa, ed è risultato anche positivo al Covid-19. Partite giocate sottotono, soprattutto per non aver ancora trovato la forma migliore. Ma non è finita qui. Durante la partita con l’Atalanta, l’attaccante dopo il 90′ è stato vittima di un contrasto con Romero, poi cadendo ha battuto la testa.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Osimhen ha perso i sensi e, una volta portato via in barella, è stato portato in ambulanza. Il centravanti nigeriano aveva bisogno di ossigeno, poi ha ripreso conoscenza. Per accertamenti è stato portato in ospedale.