Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito agli acquisti più deludenti di Milan e Inter

Domani pomeriggio scenderanno in campo Milan e Inter per il derby della Madonnina che varrà anche una piccola fetta di scudetto, dopo il sorpasso nerazzurro della scorsa settimana. Nelle ultime sessioni di calciomercato entrambe le compagini milanesi hanno deciso di fare affidamenti su alcuni ex calciatori della Juventus che però non hanno reso come da aspettative. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A tal proposito i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio in merito al colpo di mercato che ha deluso di più. Col 57,4% dei voti il più deludente fin qui è stato Arturo Vidal, mentre insegue a 42,6% Mario Mandzukic.