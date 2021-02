Finisce 2-2 Genoa-Verona: la squadra di Juric va due volte in vantaggio e per due volte viene ripresa dai rossoblù

Finisce 2-2 Genoa-Verona con la squadra di Ballardini che riacciuffa il pareggio in pieno recupero. Partita molto combattuta a Marassi con le squadre di Ballardini e Juric che si affrontano a viso aperto. Le ostilità sono aperte al 17′ da Ilic che batte Perin. Gli ospiti hanno anche l’occasione per raddoppiare prima dell’intervallo ma Lasagna, a tu per tu con il portiere ligure, manda clamorosamente a lato. La ripresa si apre con la rete di Shomurodov, appena mandato in campo da Ballardini.

Il Verona però non si abbatte e prima sfiora il raddoppio con Lasagna, fermato dal palo, poi lo trova con Faraoni. Nel finale i rossoblù provano l’assalto alla ricerca del pareggio, anche se in dieci per l’infortunio di Pellegrini a sostituzioni completate. I veneti sembrano resistere ma in pieno recupero, dopo un calcio d’angolo, arriva il pareggio di Badelj. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO | Interesse e offerta per Cohen

GENOA-VERONA 2-2: 17′ Ilic (V), 48′ Shomurodov (G), 61′ Faraoni (V), 94′ Badelj (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 50, Milan 49, Roma e Lazio** 43, Juventus* 42, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo e Verona 34, Sampdoria** 30, Genoa** 26, Fiorentina** 25, Udinese 24, Spezia** 24, Benevento 24, Bologna 24, Torino** 20, Cagliari** 15, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno

** Una partita in più