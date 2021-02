Milan-Inter, infortunio muscolare per Mandzukic | Salta il derby!

Stefano Pioli perde un attaccante alla vigilia di Milan-Inter: Mandzukic salterà il derby a causa di un infortunio muscolare

Il derby è alle porte. Domani, alle ore 15, Milan e Inter torneranno a sfidarsi in campionato dopo l’incrocio in Coppa Italia infuocato dalle scintille tra Lukaku e Ibrahimovic e vinto dai nerazzurri grazie alla punizione nel recupero di Eriksen. Dopo tanti anni la partita torna a valere il primo posto in classifica: la squadra di Conte per allungare a +4 dopo il sorpasso della scorsa settimana, i rossoneri per riprendersi la vetta. Le due formazioni arrivano però da momenti quasi opposti, con l’Inter che è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e non ha più gli impegni delle coppe, mentre il Milan da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime sei partite in tutte le competizioni. Quella di domani, insomma, sa di ultima chiamata per la squadra di Pioli per continuare a sognare lo scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Milan-Inter, problema muscolare per Mandzukic | Salta il derby!

Conte dovrà fare a meno di Sensi, che ha accusato un nuovo problema muscolare, l’ennesimo della sua stagione, mentre Pioli ha perso un titolare importante come Bennacer. Questa mattina è inoltre arrivata un’altra pessima notizia per i rossoneri: Mario Mandzukic ha accusato un problema muscolare che lo mette fuori dai giochi per la gara di domani. L’attaccante croato è costretto a fermarsi e salterà il derby. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti riguardo alle sue condizioni e all’entità dell’infortunio dell’ex Juve. Vi terremo aggiornati.