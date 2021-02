Milan-Inter, convocati Pioli | Assenti Bennacer e Mandzukic, torna Diaz

Confermate le assenze di Bennacer e Mandzukic: la lista dei convocati di Stefano Pioli

Il Milan ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di domani contro l’Inter, in programma alle ore 15. Sono confermate le assenze di Bennacer e Mandzukic, che questa mattina ha riportato un infortunio muscolare. Torna invece a disposizione Brahim Diaz. Il talento spagnolo partirà sicuramente dalla panchina. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco la lista completa:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimovic, Leao, Rebic.