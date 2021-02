Genoa, infortunio muscolare per Pellegrini | Salta l'Inter!

Subentrato dalla panchina, Luca Pellegrini è stato costretto a lasciare il campo nella ripresa di Genoa-Verona a causa di un infortunio. Salta la prossima partita contro l’Inter

Brutte notizie per il Genoa e Ballardini in vista dei prossimi impegni e della complicata sfida contro l’Inter di Conte. Luca Pellegrini, subentrato dalla panchina, ha infatti accusato un problema alla coscia ed è stato costretto ad abbandonare il campo nella ripresa di Genoa–Verona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

