La seconda partita del sabato, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Genoa e Verona

Per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano il Genoa e il Verona. I rossoblu di Davide Ballardini vivono uno straordinario momento di forma e arrivano all’appuntamento dopo sei risultati utili consecutivi in campionato, quattro vittorie e due pareggi, che gli hanno consentito di tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. Gli avversari di giornata, gli scaligeri guidati dal grande ex Ivan Juric, sono reduci dalla vittoria interna sul Parma e veleggiano al nono posto in classifica con 33 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-VERONA

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pjaca. All. Ballardini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 50, Milan 49, Roma e Lazio** 43, Juventus* 42, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria** 30, Genoa 25, Fiorentina** 25, Udinese 24, Spezia** 24, Benevento 24, Bologna 24, Torino** 20, Cagliari** 15, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno

** Una partita in più