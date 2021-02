Calciomercato Milan, nuova pista per Donnarumma | Assalto dalla Premier

Il Milan potrebbe perdere un importante componente della squadra di Stefano Pioli sul calciomercato. Le ultime novità e la pista che porterebbe il big in Premier League

Il Milan si appresta a giocare un match decisivo per le ambizioni dei rossoneri in questa stagione. La partita contro l’Inter rappresenta, infatti, un bivio essenziale per i rossoneri per alimentare le ambizioni Scudetto, dopo la sconfitta contro lo Spezia. Un derby che, dunque, calamita tutte le attenzioni dei meneghini sul campo, ma che sullo sfondo vede permanere le dinamiche di calciomercato e in particolare relative ai rinnovi di contratto.

In questa fase, infatti, i rossoneri sono alle prese con diversi casi spinosi. Vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni la distanza per il prolungamento di Gianluigi Donnarumma. Non c’è ancora nessun accordo con Mino Raiola per la permanenza del portiere a Milano e quel contratto in scadenza fa gola a diverse big internazionali. Ecco gli ultimi rumors provenienti dalla Spagna per il futuro dell’estremo difensore.

Calciomercato Milan, Donnarumma nel mirino del Manchester United: via De Gea

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, Donnarumma sarebbe finito nel mirino del Manchester United. L’estremo difensore è in scadenza di contratto con il Milan e i Red Devils sono molto interessati a tesserarlo, convinti che sia uno dei migliori portieri al mondo. La big inglese, inoltre, sarebbe ormai in procinto dalla separazione con David De Gea.

Il portiere spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023, ma in estate potrebbe arrivare la separazione dal Manchester United. In questi anni, ha sfoderato grandi prestazioni e alcune parate memorabili, ma anche periodi decisamente bui che starebbero spingendo lo United a una rivoluzione tra i pali. E il primo nome nel mirino pare proprio quello di Donnarumma. Staremo a vedere se l’assalto da parte del club inglese diventerà concreto nei prossimi mesi o se il Milan riuscirà a blindare il suo estremo difensore.