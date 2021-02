Calciomercato Cagliari, esonero Di Francesco | Pista Andreazzoli: ultime

Ancora nessun accordo con Semplici: il Cagliari pensa anche ad Andreazzoli per la successione di Di Francesco

Sono ore decisive per la panchina del Cagliari. Il club sardo ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo l’ennesima sconfitta stagionale e, come raccontato da Calciomercato.it, si sta guardando intorno: nelle ultime ore sono stati allacciati contatti con Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal ancora sotto contratto con i biancazzurri fino al prossimo 30 giugno. Tuttavia, non è stato ancora trovato alcun accordo con l’allenatore. Mazzarri, invece, non vuole subentrare a stagione in corso ma solo a partire del prossimo giugno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT| Calciomercato Juve e Roma, sfida in mediana con il Milan: prezzo fissato

Calciomercato Cagliari, esonero Di Francesco | Incontro con Andreazzoli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la dirigenza avrebbe così sondato anche il nome di Aurelio Andreazzoli. Ci sono stati dei contatti con l’ex allenatore di Roma e Genoa, e sarebbe anche in corso un incontro. Prende dunque quota la pista che porta al tecnico 67enne e nuovi aggiornamenti sono attesi già in serata. Inoltre, il Cagliari ha anche fatto un sondaggio per Donadoni, ma il club nutre ancora dei dubbi e la pista è meno calda di quella che porta ad Andreazzoli. Infine, è stato preallertato anche l’ex Rastelli, che potrebbe rappresentare un’altra alternativa, ma senza ulteriori contatti in giornata. La situazione, insomma, è tutta in divenire. Vi terremo aggiornati.