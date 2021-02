Paulo Fonseca ha presentato la gara di domani contro il Benevento nella consueta conferenza stampa di vigilia

Archiviata la vittoria sul Braga in Europa League, la Roma fa visita al Benevento in campionato. In vista della sfida di domani ha parlato Paulo Fonseca in conferenza stampa: “Contro il Braga mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. I giocatori hanno fatto oltre i loro ruoli. Questo tipo di mentalità voglio nella nostra squadra”. Sugli infortunati: “Cristante non sarà disponibile, non è pronto per giocare. Spinazzola sarà una possibilità come difensore centrale. Tra Dzeko e Mayoral dovrete aspettare domani”.

ZANIOLO – “Mi piace la voglia di Zaniolo di tornare subito, ma stiamo lavorando per farlo tornare con i tempi giusti, ma la sua voglia è importante. Non è importante il mese in cui torna, ma che torni bene”.

Sul campo di Braga: “Il campo era molto pesante, fisicamente per la nostra squadra è stata difficile, ma penso che non sia dipeso dal terreno di gioco. Cristante, come ho detto all’inizio, spero che per il ritorno con il Braga possa tornare”.

FUTURO – “Questo non è importante per me. Quello che conta è focalizzarmi nel presente. Con questi giocatori si sta creando un gruppo per i prossimi anni. Avere giovani che possono continuare a crescere è troppo importante per la Roma. Kumbulla dovrebbe tornare prima di Smalling, vediamo la prossima settimana. Diawara può giocare più di due partite in 4 giorni, non so se domani, ma può farlo. Come tutti”.

REYNOLDS – “Non dimentichiamo che Reynolds si è fermato mesi fa, ha bisogno di lavoro individuale. Ha bisogno di recuperare fisicamente, ora è negli USA a risolvere problemi burocratici ma stiamo lavorando con lui per iniziare a metterlo in squadra prima possibile”.

Convocati Roma:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Jaun Jesus, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy