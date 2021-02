Atalanta | Infortunio Hateboer, l'annuncio di Gasperini: "Torna ad aprile"

L’Atalanta perde Hateboer per più di un mese. L’annuncio di Gasperini in conferenza stampa

Pesantissima tegola per l’Atalanta di Gasperini nel momento clou della stagione e a quattro giorni dalla super sfida di Champions League contro il Real Madrid di Zidane. L’allenatore dei bergamaschi perde un titolare per più di un mese: si tratta di Hateboer, che come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa non tornerà a disposizione prima del mese di aprile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Atalanta, Hateboer out fino ad aprile | Ecco le partite che salterà

“So che i tempi sono lunghi, il giocatore ha il piede bloccato per una decina di giorni. Non credo possa recuperare prima di aprile”, ha annunciato l’allenatore del club bergamasco alla vigilia di Atalanta–Napoli. L’esterno olandese salterà la doppia sfida contro il Real Madrid e quella di campionato contro l’Inter, in programma il prossimo 8 marzo, e resta a rischio anche per i due big match ravvicinati contro Juventus e Roma del 18 e 21 aprile. Perdita pesantissima, dunque, per Gasperini in vista del prosieguo di stagione.