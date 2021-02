Stasera la sfida tra Cagliari e Torino, Linetty ha lasciato il ritiro in Sardegna per tornare nel capoluogo piemontese a causa di un tampone dubbio

Nella corsa salvezza il Torino dovrà fare i conti, questa sera, contro il Cagliari. Nel capoluogo sardo si giocherà una sfida decisiva per la salvezza, ma Davide Nicola non potrà contare su vari giocatori. Per via del Coronavirus, due giocatori non saranno a disposizione del tecnico, come sottolineato in un comunicato dalla stessa società. Un’altra novità è però arrivata in giornata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Panchine bollenti, le ULTIME su Crotone, Parma e Cagliari: tre allenatori già allertati

Il tecnico potrà avere a disposizione Sanabria in attacco, nuovo acquisto del mercato invernale, ma non potrà invece disporre di Karol Linetty. Il polacco, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato sottoposto al tampone come il resto della squadra. L’esito però è stato dubbio e per questo motivo il centrocampista ha lasciato il ritiro della squadra in Sardegna per tornare subito nel capoluogo piemontese. La società granata ha ritenuto opportuno estrometterlo dal gruppo squadra in via precauzionale: a Torino il polacco sarà sottoposto a nuovi controlli.