Spezia, UFFICIALE: Marchizza dimesso dall’ospedale

Dopo la grande paura per Riccardo Marchizza, all’inizio di Fiorentina-Spezia, il calciatore è stato dimesso dall’ospedale

Paura passata, ora lo Spezia può tirare un sospiro di sollievo. Riccardo Marchizza è stato dimesso dall’ospedale di Firenze dopo aver eseguito tutti gli accertamenti medici. Il difensore era stato trasportato nel nosocomio toscano dopo lo scontro con Kouame all’inizio della gara tra Fiorentina e Spezia. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come spiegato dal club ligure, Marchizza ha perso per qualche secondo conoscenza, rinvenendo però già all’interno dello stadio. Da qui la decisione di trasferirlo in ospedale a scopo precauzionale. Per il 22enne gli accertamenti hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione, da qui la decisione di dimetterlo e lasciarlo tornare a casa.