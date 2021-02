Serie A, Fiorentina-Spezia 3-0 | Tris viola, Prandelli torna a vincere

La Fiorentina ritrova la vittoria nel primo anticipo della 23esima giornata di Serie A. Tris firmato Vlahovic, Castrovilli e Eysseric

La Fiorentina di Prandelli torna a vincere dopo quasi un mese. Il solito Vlahovic trascina la squadra viola nel primo anticipo del venerdì contro lo Spezia. A sbloccare la partita, al 51′, è proprio l’attaccante serbo su assist di Castrovilli. Sono 9 gol in Serie A per il classe 2000, che nel finale serve anche l’assist del definitivo 3-0 in contropiede di Eysseric. Torna al gol anche Castrovilli. La Viola ritrova così un successo che mancava dallo scorso 23 gennaio, seguito poi da un pareggio e due sconfitte, e allontana ulteriormente la zona retrocessione. Scavalcata proprio la squadra di Italiano: ecco la nuova classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

FIORENTINA-SPEZIA 3-0: 51′ Vlahovic, 64′ Castrovilli, 82′ Eysseric

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 50, Milan 49, Roma 43, Juventus* 42, Lazio 40, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa 25, Fiorentina** 25, Udinese 24, Spezia** 24, Benevento 24, Bologna 24, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.

* una partita in meno

** una partita in più