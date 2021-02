Ibra a Sanremo | Calendario Serie A UFFICIALE: ecco i nuovi orari

C’era attesa per conoscere gli orari della sesta giornata di ritorno. Un turno infrasettimanale particolare perché si disputerà in concomitanza con il Festival di Sanremo

La Lega di Serie A – attraverso un comunicato ufficiale – ha reso noti gli orari della sesta giornata di ritorno del campionato. Il turno, un infrasettimanale, si giocherà dal 2 marzo al 4 marzo. C’era particolare attesa visto che in concomitanza si svolgerà il Festival di Sanremo, dove sarà impegnato anche Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, che dovrebbe allenarsi da solo in Riviera, per poi raggiungere il resto della squadra, in occasione della partita, sarà chiamato a scendere in campo con il Milan mercoledì alle ore 20.45, a San Siro, contro l’Udinese.

Il centravanti, dunque, dovrebbe raggiungere Sanremo, per affiancare Amadeus sul palco, solo al termine del match, in tarda serata. Si vociferava della possibilità che l’intero turno venisse anticipato, così da dare spazio in serata alla manifestazione canora, ma così non sarà.