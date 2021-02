Serie A, Cagliari-Torino 0-1 | A Nicola basta Bremer: incubo Di Francesco

Lo scontro salvezza tra Cagliari e Torino termina con la vittoria di misura dei granata: l’incornata di Bremer stende Di Francesco

Il secondo anticipo del venerdì della Serie A emana un verdetto pesante: il Torino batte il Cagliari in trasferta e si allontanta, proprio dai sardi, dalla zona retrocessione. Mentre può sorridere Davide Nicola, Eusebio Di Francesco non ha nulla di cui rallegrarsi: l’incubo retrocessione è più reale che mai. Nel primo tempo ha avuto la meglio l’attendismo e la paura di perdere l’incontro. La statistica che fotografa in pieno i primi 45′ è quella che ha visto le due compagini tentare 16 conclusioni senza mai centrare lo specchio. Zero tiri in porta nel primo tempo con così tanti tentativi era successo solamente in Sassuolo-Genoa quest’anno, secondo i dati ‘Opta’.

Nella ripresa migliora decisamente la mira delle due compagini, impelagate nella lotta per non retrocedere, e insieme ai tiri in porta arriva il gol. Al 76′ Bremer sfugge alla marcatura di Godin e con un colpo di testa infila Cragno, regalando tre punti pesantissimi a Nicola. Incubo, invece, per Eusebio Di Francesco: la salvezza ora dista cinque lunghezze. Nel finale Radja Nainggolan, sostituito, ha lasciato il terreno di gioco mostrando segni di grande nervosismo.

TABELLINO E CLASSIFICA

Cagliari-Torino 0-1: 76′ Bremer

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 50, Milan 49, Roma 43, Juventus* 42, Lazio 40, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa 25, Fiorentina** 25, Udinese 24, Spezia** 24, Benevento 24, Bologna 24, Torino** 20, Cagliari** 15, Parma 13, Crotone 12.

* una partita in meno

** una partita in più