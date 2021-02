Il Sassuolo ha voluto vedere da vicino il giovanissimo attaccante cileno attualmente in forza agli svedesi del Malmo. L’agente a Calciomercato.it: “Una bella esperienza per tutti”

In questi giorni si è allenato col Sassuolo un giovanissimo attaccante cileno. Si tratta di Alexi Hughes, classe 2005 attualmente in forza agli svedesi del Malmo. Gioca nell’under 17, con ragazzi più grandi di lui di un anno. Il club neroverde è interessato a lui e potrebbe pensare di inserirlo nel proprio settore giovanile, del resto con la società svedese non ha al momento nessun contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di mercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Brahim Diaz sogna il Real, ma può restare al Milan in un caso

“È stata una bella esperienza per tutti – ha dichiarato il suo agente, Daniel Manouchehri della MMK Soccer, a Calciomercato.it – Qui a Sassuolo ha trovato un ambiente molto cordiale oltre che una squadra importante”. Hughes è un attaccante rapido e tecnico, insomma un profilo di grande prospettiva il cui futuro potrebbe essere in maglia neroverde.