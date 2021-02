Il Napoli cade in Europa League sotto i colpi del Granata. Qualificazione in bilico: Osimhen non riesce ad ingranare e finisce nel mirino di critica e tifosi

Il Napoli cade sotto i colpi del Granada nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Brutta sconfitta per gli uomini di Gattuso, al quale servirà una partita praticamente perfetta la prossima settimana nel ritorno del San Paolo per ribaltare il risultato e strappare la qualificazione al prossimo turno. Continua il rendimento altalenante della formazione azzurra, che sabato aveva conquistato tre punti pesanti nel big match di campionato con la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Napoli, delusione Osimhen: le critiche sui social

Gattuso deve far fronte con l’emergenza infortuni, ma anche le condizioni precarie di alcun suoi interpreti. Fra tutti spicca Victor Osimhen, insufficiente nella notte di Granada e ancora a secco di reti dopo il ritorno in campo. Solo 2 gol in 15 presenze complessive per l’ex Lille, che non è riuscito ancora a fare la differenza dopo l’onerosa operazione del club di Del Laurentiis (70 milioni più bonus) per strapparlo alla concorrenza e portarlo alla corte di Gattuso nell’ultimo mercato estivo. Prima l’infortunio alla spalla rimediato in nazionale, poi la positività al Covid-19: il nigeriano stenta ad ingranare e finisce nel mirino di critica e tifosi sui social.

Enrico Varriale, vicedirettore di ‘Rai Sport’, non risparmia una frecciata al giocatore: “In una sera di Europa League positiva per le italiane, con la vittoria della Roma e il pari del Milan, gara disastrosa del Napoli. Il Granada vince sfruttando 2 errori difensivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze. Imbarazzanti Osimhen e Lobotka”. Prosegue il momento difficile per il centravanti nigeriano, chiamato al riscatto nelle prossime uscite del Napoli dopo una prima parte di stagione – la prima in Italia . Da dimenticare finora per lui.

In una sera di @EuropaLeague positiva x le italiane con la vittoria di @OfficialASRoma e il pari di @acmilan gara disastrosa di @sscnapoli.@GranadaCdeF vince sfruttando 2 errori difensivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze.Imbarazzanti Osimhen e Lobotka. — enrico varriale (@realvarriale) February 18, 2021

Non offendo nessuno se dico che #Osimhen è il Pippero 2021? — Bum Bum Ciao⚪️⚫️ (@UnUltras) February 18, 2021