Victor Osimhen si schiera a difesa di Gattuso e della squadra e risponde così alle recenti dichiarazioni di suo fratello

In campo Victor Osimhen deve ancora tornare quello di inizio stagione. I tre mesi di stop stanno influenzando non poco le prestazioni dell’attaccante del Napoli. Il nigeriano è il lontano parente del calciatore che nelle prime giornate di campionato ha dimostrato di poter fare le differenza. Colpa di allenatore e compagni che non lo mettono nelle condizioni di rendere al meglio, secondo le dichiarazioni del fratello rilasciate qualche giorno fa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Napoli, Osimhen: “Rispettate la mia opinione”

Ora però arriva la risposta dello stesso Osimhen. L’ex Lille ha tenuto a chiarire il suo punto di vista e lo ha fatto utilizzando una storia Instagram. “Desidero chiarire che chiedere a un mio parente di calcio non è la stessa cosa che chiederlo direttamente a me. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra – ha scritto l’attaccante nel messaggio pubblicato questo pomeriggio – Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e a migliorarmi per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro”.