Il Napoli torna a prepararsi in vista di un’altra sfida fondamentale come quella in casa dell’Atalanta: la buona notizia arriva per una volta dai tamponi Covid

Il Napoli è tornato con le ossa rotte dalla Spagna, con la sconfitta per 2-0 in casa del Granada nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una squadra in emergenza quella di Gattuso a causa delle tantissime assenze anche in difesa, vedi Manolas e Koulibaly, oltre ai vari Ospina, Demme, Hysaj, Mertens e Petagna. Ora la qualificazione agli ottavi si fa decisamente complicata in vista del ritorno tra sette giorni, ma ora la preoccupazione di Gattuso si chiama Atalanta.

Il Napoli non può permettersi altri passi falsi nella corsa Champions League, la vittoria con la Juve può in qualche modo dare una spinta ma servirà altro con la squadra di Gasperini. Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani per la sfida di domenica alle 18, con una buona notizia arrivata dalla Asl. Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono infatti guariti dal Covid e sperano di tornare a disposizione il prima possibile, ovviamente dopo i test di idoneità. Una manna dal cielo per Gattuso.