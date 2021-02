Il derby di San Siro tra Milan e Inter si avvicina, fondamentale per la lotta scudetto e non solo: arrivano le parole di Gianluigi Donnarumma

Archiviato il match di Europa League con tanto di beffa a Belgrado, il Milan si rituffa in campionato. Domenica alle 15 c’è forse il derby più sentito degi ultimi anni e soprattutto più importante visto quello che c’è in palio. I rossoneri e l’Inter sono in cima alla classifica, sarà uno scontro fondamentale per la lotta scudetto, anche perché la squadra di Pioli è reduce dal ko clamoroso patito in casa dello Spezia e i nerazzurri l’hanno scavalcata in vetta. C’è tanta attesa anche per gli uomini più importanti, ovvero Lukaku e Ibrahimovic e torneranno ad affrontarsi dopo lo scontro in Coppa Italia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, derby scudetto | Ultime sulle formazioni e scenari di mercato

Milan-Inter, Donnarumma: “Bello un derby così. Spero ci pensi Ibra”

A due giorni dalla sfida di San Siro, prende la parola Gianluigi Donnarumma che ha parlato delle sensazioni pre-derby: “E’ una bella emozione, era da tempo che non si viveva un derby con questa classifica – le sue parole nell’intervista a ‘Sky Sport’ che andranno in onda integralmente nelle prossime ore -. Siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo. Spero che faremo una grande partita, se chiudo gli occhi spero che Ibrahimovic la decida”. Punta tutto sullo svedese il portierone del Milan, ma c’è da credere che non sarà l’unico.