Domenica grande attesa per il derby di San Siro tra Milan e Inter. Ibrahimovic contro Lukaku: le scelte di Pioli e Conte

Il derby tra Milan e Inter accenderà il weekend calcistico in Serie A. Un match ancora senza pubblico a San Siro viste le note vicende relative alla pandemia sanitaria e che si giocherà in fascia diurna come non avveniva da tanto tempo. Un ritorno al passato da questo punto di vista: calcio d’inizio alle 15, con le antagoniste per la corsa scudetto – Juventus su tutte – spettatrici interessate dal divano di casa. La squadra di Conte ha scavalcato nell’ultimo turno i cugini in classifica, prendendosi la vetta solitaria complice lo scivolone del ‘Diavolo’ sul campo dello Spezia. Milan-Inter, big match della 23° giornata del campionato di Serie A: ultime, probabili formazioni, diretta Tv e intrecci di mercato del derby meneghino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

L’Inter guarda tutti dall’alto in classifica, con il Milan scivolato dietro a Lukaku e compagni dopo l’ultimo turno di campionato. Confortante successo per gli uomini di Conte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia al cospetto della Juve, con il centravanti belga a trascinare i suoi con una doppietta e l’assist per Lautaro Martinez contro la Lazio. Al contrario, il Milan è caduto sotto i colpi del sorprendente Spezia, lasciando campo libero per la vetta ai cugini. Momento di flessione per i rossoneri di Pioli, che in vista di domenica avranno nelle gambe anche la gara di Europa League pareggiata ieri in Serbia sul campo della Stella Rossa. Milan beffato allo scadere, anche se il 2-2 finale è un risultato prezioso in chiave qualificazione agli ottavi di Ibrahimovic e soci. Da Milanello spengono il fuoco sulle polemiche per la partecipazione dello svedese a Sanremo: massima concentrazione in vista del derby e alle prossime partite.

Milan-Inter, le scelte di Pioli e Conte: Tonali titolare, conferma per Eriksen

Pioli dovrà rinunciare nuovamente a Bennacer, finito ancora ko contro la Stella Rossa. Infortunio ai flessori per l’algerino, fuori causa quindi per la stracittadina di domenica: tegola in mediana per Pioli che punterà su Tonali insieme all’inamovibile Kessie. Sarà ovviamente Ibra a guidare l’attacco contro la sua ex squadra, con il classe ’81 che vorrà riscattare il rosso nell’ultimo derby di Coppa Italia e dove ritroverà Lukaku dopo le scintille e lo scontro verbale che ha generato tante polemiche. Sulla trequarti, insieme a Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic sono favoriti per una maglia da titolare. Nessun dubbio nel reparto arretrato davanti a Donnarumma: rientra Calabria dopo la squalifica con Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a completare la linea a quattro.

Formazione praticamente fatta per Antonio Conte sul versante Inter. L’unico dubbio riguarda l’out si sinistra a centrocampo, con Perisic favorito su Young dopo la prova positiva del croato contro la Lazio. L’ex Ct della Nazionale confermerà in mezzo Eriksen, che ha convinto da regista alternativo insieme a Brozovic e Barella. Il danese è in vantaggio su Vidal, ristabilitosi dopo gli ultimi acciacchi ma che sembra aver perso la titolarità proprio in favore dell’ex Tottenham. Conte si affiderà al trio dei titolarissimi Skriniar-de Vrij-Bastoni davanti a capitan Handanovic, mentre Hakimi sfreccerà sulla destra per rifornire il duo offensivo composto da Lukaku e Lautarto Martinez, bocche di fuoco di Conte e autori di 27 gol in due in campionato. La ‘Lu-La’ è dietro solamente al tandem del Bayern Monaco Lewandowski-Muller tra le coppie più prolifiche d’Europa.

Probabili formazioni e diretta Tv del derby Milan-Inter

Le scelte di Pioli e Conte per la stracittadina tra Milan e Inter: la gara sarà trasmessa per gli abbonati alla piattaforma DAZN, con calcio d’inizio alle 15.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Calciomercato Milan, caccia dell’erede di Ibra. Inter: nodo Suning

Il mercato estivo è ancora lontano, ma non si ferma il progetto imperniato sulla linea verde del Milan. Maldini e Massara cercano un erede di Ibrahimovic per ringiovanire l’attacco e il nome più gettonato in Via Aldo Rossi è quello di Belotti in caso di mancato rinnovo del centravanti con il Torino. Il ‘Gallo’ è un profilo apprezzato anche da Antonio Conte, ma difficilmente raggiungibile per l’Inter con la conferma di Lautaro Martinez (ad un passo dal prolungamento) al fianco di Lukaku. ‘Diavolo’ concentrato in queste settimane soprattutto sul rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma, con la situazione soprattutto del giovane portiere che rimane spinosa. In casa nerazzurra invece tutto è legato agli scenari societari e alle decisioni che prenderà Suning, con il progetto al momento congelato come più volte ribadito da Conte. Testa, polmoni e gambe sulla corsa allo scudetto, l’unica strada per salvare la stagione dopo l’eliminazione in Champions e Coppa Italia. Senza il tricolore, anche il destino del mister leccese in panchina sarebbe in discussione a termine del campionato.