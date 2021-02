Il commento di Matteo Marani sul Napoli, all’indomani della brutta sconfitta in Europa League

“In campo manca un trascinatore”. Matteo Marani ‘bastona’ il Napoli all’indomani del brutto ko col Granada nell’andata dei sedicesimi di Europa League: “Manca un Gattuso – ha aggiunto il vice-direttore di ‘Sky Sport’ – ovvero un calciatore che si assume le responsabilità sul terreno di gioco. Ieri sera, poi, non c’è stata nemmeno intensità”.

“Osimhen? Non so se sia un ‘caso’ – ha risposto Marani – però è giusto aspettarsi molto di più visto l’investimento che è stato fatto. Quindi mi chiedo: rispetto all’investimento, che è stato fatto con l’obiettivo di arrivare in Champions, cosa significherebbe non arrivare tra le prime 4? Bisogna quindi che acceleri e torni Osimhen per la volata finale”, ha concluso.