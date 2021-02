DIRETTA Serie A, Fiorentina-Spezia | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Prandelli e Italiano in tempo reale

La Fiorentina ospita lo Spezia nell’anticipo che apre la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. I viola di Prandelli cercano invertire il trend dopo le due sconfitte consecutive e tornare al successo per operare il sorpasso in classifica sui liguri. Ma i bianconeri di Italiano vogliono continuare a stupire e vanno a caccia di un altro successo di prestigio per avvicinarsi alla salvezza. All’andata finì 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Kouame; Vlahovic. All. Prandelli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Italiano

CLASSIFICA: Inter punti 50, Milan 49, Roma 43, Juventus* 42, Lazio 40, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa 25, Udinese 24, Spezia 24, Benevento 24, Bologna 24, Fiorentina 22, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno