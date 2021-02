DIRETTA Serie A, Cagliari-Torino | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Di Francesco e Nicola in tempo reale

Il Cagliari affronta il Torino in uno scontro diretto molto delicato in chiave salvezza valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i rossoblu di Di Francesco puntano a bissare il successo dell’andata (3-2) per tornare a vincere dopo oltre tre mesi e abbandonare la zona retrocessione. Dall’altro i granata vogliono centrare la prima vittoria dell’era Nicola per allontanarsi dal terzultimo posto. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

CLASSIFICA: Inter punti 50, Milan 49, Roma 43, Juventus* 42, Lazio 40, Napoli* 40, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa 25, Fiorentina** 25, Udinese 24, Spezia** 24, Benevento 24, Bologna 24, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno

** Una partita in più