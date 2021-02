Alessandro Florenzi sta convincendo nella sua esperienza al Paris Saint-Germain. Il club parigino vorrebbe riscattarlo dalla Roma

Il Paris Saint-Germain schianta la resistenza del Barcellona. Brilla la stella di Mbappe contro Messi, con i parigini allenati da Pochettino che prenotano un posto nei quarti di Champions League. A mettersi in evidenza nel PSG ‘italiano’ anche Alessandro Florenzi, autore di un’ottima prova e dell’assist per il secondo gol dell’attaccante francese, che ha timbrato una tripletta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Roma, il PSG lavora al riscatto di Florenzi

Florenzi viene celebrato dalla stampa francese, con il quotidiano ‘L’Equipe’ che applaude il rendimento con la maglia del Paris Saint-Germain del nazionale azzurro. L’ex Roma sta convincendo al suo primo anno sotto la Tour Eiffel, con il club vicecampione d’Europa che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate dal sodalizio giallorosso. Florenzi è un titolare dello scacchiere di Pochettino e anche con Tuchel aveva collezionato un cospicuo minutaggio nel corso di questa stagione.

Prestazioni e rendimento che avrebbero convinto la dirigenza del PSG, con il Dt Leonardo in testa, a far scattare opzione di riscatto la prossima estate per acquistarlo a titolo definitivo. Nelle casse della Roma, secondo precedenti accordi, finirebbero così 9 milioni di euro. L’eclettico laterale ha collezionato finora in stagione 26 presenze, con 2 reti e 3 assist all’attivo. Florenzi convince e il suo destino potrebbe essere ancora a Parigi nei prossimi anni.