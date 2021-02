Calciomercato Milan, addio Pioli | Doppio annuncio clamoroso!

Doppio annuncio a sorpresa sul futuro di Stefano Pioli. Sono settimane decisive per la stagione del Milan e del suo allenatore

Prosegue senza sosta il fittissimo calendario del Milan di Pioli. Archiviato il pareggio-beffa di Belgrado nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa, per i rossoneri è già antivigilia di campionato. Domenica, infatti, Ibra e compagni sono attesi dal derby contro l’Inter, che ha appena scavalcato i cugini in classifica. Una sfida che non ha di certo bisogno di presentazioni e che torna a valere i primi posti in classifica. Si tratterà insomma di un crocevia fondamentale, forse decisivo, per la corsa scudetto. In caso di nuovo ko, infatti, la stagione dei rossoneri rischia di prendere una piega inaspettata e potrebbe svanire definitivamente il sogno scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, doppio annuncio clamoroso su Pioli!

La squadra di Pioli è reduce da un pareggio e tre sconfitte nelle ultime sei partite, una di queste proprio contro l’Inter nel derby di Coppa Italia. Non è sicuramente un periodo positivo per i rossoneri, che dopo l’ottimo girone di andata iniziano ad accusare la stanchezza a causa delle tante partite ravvicinate. Nelle ultime settimane la squadra è infatti sembrata meno lucida e fresca fisicamente, e la probante gara del derby rischia di cambiare ulteriormente, in positivo o in negativo, gli equilibri della stagione. Sul momento del Milan e in particolare di Pioli si è espresso Cesare Pompilio, che ha addirittura ipotizzato a ‘Top Calcio 24’: “Lo scudetto è un discorso a due tra Juve e Inter. Problemi economici? Il Milan è messo peggio dell’Inter e io non vedo Pioli sulla panchina del Milan il prossimo anno“. Gabriele Gerenzani ha poi confermato: “Tutto dipenderà dai risultati, ma è chiaro che se le cose dovessero crollare nella seconda parte della stagione, Pioli non verrebbe confermato“.

È troppo presto per parlare di crisi in casa rossonera e la stagione resta ben al di sopra delle aspettative, ma se davvero la squadra di Pioli dovesse accusare un improvviso crollo nel finale di stagione nessuno scenario sarà da escludere. In ogni caso, il principale obiettivo del Milan resta il ritorno in Champions League. Il verdetto, come sempre, sarà affidato al campo.