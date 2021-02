Torino, comunicato UFFICIALE: due positivi al Covid-19

Il Torino, tramite un comunicato ufficiale, ha informato che nell’ultimo ciclo di tamponi sono stati riscontrati due positivi al Covid-19

Arrivano pessime notizie per Davide Nicola, in vista del prossimo impegno di Serie A contro il Cagliari. Il club questa mattina ha annunciato che nell’ultimo ciclo di tamponi sono stati riscontrati due positivi al Covid-19 fra i calciatori della Prima Squadra. Di seguito la nota ufficiale del Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

“Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata”.